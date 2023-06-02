Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве из-за пожара эвакуировали около 500 человек
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке подстанции в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
В Дагестане восстановили электроснабжение всех обесточенных непогодой районов
Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими боевиками Горловки
Армия
В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году
Мир
США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений
Мир
Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня
Мир
Захарова опровергла обвинение о вмешательстве РФ в выборы в Турции
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Испании погиб один человек
Общество
Хуснуллин заявил о планах восстановить школы и детсады в Мариуполе к 1 сентября
Мир
Полиция Швеции задержала троих подозреваемых в нападении в школе
Общество
Минздрав сообщил о прибытии в Москву пострадавшего ребенка из Ростова-на-Дону

3 июня — Троицкая родительская суббота: как правильно поминать умерших

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии светлого праздника Троицы верующие вспоминают усопших и посещают заупокойные службы в родительскую субботу. Это специально отведенный для почитания памяти умерших день, у которого есть свои правила и порядки. В 2023 году Троицкая суббота приходится на 3 июня. «Известия» расскажут о традициях проведения знаменательного дня.

Троицкая суббота 2023 — суть

Троицкая родительская суббота — седьмая в году и одна из самых важных, поскольку предшествует великому христианскому празднику. Она приходится на 49-й день после Пасхи, а вскоре после нее начинается Апостольский, или Петров, пост.

При этом Троицкая суббота, как и Мясопустная, посвящена не только умершим родственникам, но и в целом всем, кто ушел в мир иной. Такую родительскую субботу называют Вселенской.

Троицкая суббота 2023 — традиции, что можно делать

Главный обычай знаменательной даты — это поминовение ушедших. Верующие делают это по-разному. Многие идут в храмы и церкви, где с самого утра начинается поминальная служба. Прихожане могут присоединиться к молитве, поставить свечу об усопшем, пишут заупокойные записки.

Дорога к храму: как советское государство шагнуло навстречу православным
35 лет назад в Кремле состоялась встреча Михаила Горбачева с патриархом Пименом

Также в Троицкую субботу принято заказывать Сорокоуст — ежедневное молитвенное поминовение, которое длится 40 дней.

После посещения святынь верующие отправляются на кладбище, приводят могилы родственников и близких в порядок и возлагают цветы.

Вечером полагается собраться за скромно накрытым столом и помянуть умерших в кругу семьи, причем в Троицкую субботу не только вспоминают родных, но и чествуют память всех, кто закончил земную жизнь. Главное блюдо на столе — поминальная кутья.

Троицкая суббота 2023 — что нельзя делать

Слишком сильно горевать об ушедших в родительскую субботу не положено. Не стоит лить слезы или предаваться тоске. Запрещено в поминальный день ругаться, ссориться, выяснять отношения.

На поминальном столе должна быть постная еда, а угощения и деликатесы стоит исключить. Спиртное пить нельзя. Ни в коем случае нельзя совмещать родительскую субботу с личным праздником, банкетом или застольем.

Ламповые предки: как живут и молятся современные староверы
В деревне в Ленинградской области сохраняют древние традиции и веру

Тяжелый физический труд полагается отложить на другой день, однако и бездельничать в Троицкую субботу не стоит. Предполагается, что христианин продолжает заниматься будничными делами.

В народе в субботу перед Троицей не принято купаться в водоемах, однако церковь такого запрета не диктует.

Троицкая суббота 2023 — приметы

В Троицкую субботу люди обращают внимания и на погоду. Радуга считается вестницей удачи и благополучия, а предшествующий ей дождь сулит изобилие.

Выпавшая роса — к ранним заморозкам в этом году, а жаркий день предвещает засушливое лето.

Ранее «Известия» рассказывали, как правильно отмечать следующий за родительской субботой праздник Троицы, что можно и нельзя делать в знаменательный день.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023