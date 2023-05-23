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4 июня — Троица: как подготовиться к празднику и как его отмечать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Русская православная церковь 4 июня отмечает великий христианский праздник — Троицу. Это торжество символизирует триединство бога и сошествие Святого Духа на землю. Дата праздника является преходящей и каждый год отмечается в разное время. «Известия» рассказывают, когда верующие справляют один из главных двунадесятых праздников в 2023 году и что можно и нельзя делать в знаменательный день.

Какого числа Троица в 2023 году

Троицу всегда отмечают через 50 дней после главного православного праздника, Пасхи. По этой причине альтернативное название торжества — Пятидесятница.

В 2023 году Светлое Воскресенье приходилось на 16 апреля. Таким образом, Троицу будут справлять в воскресенье,4 июня.

Троица 2023 — история праздника

Священное писание гласит, что в течение 50 дней подряд после Воскресения Христова, даже после того, как Спаситель вознесся на небеса, его ученики-апостолы беспрестанно молились в Сионской горнице. И тогда на 50-й день к ним с небес сошел Святой дух. Он наделил праведников силой таинства церкви — апостолы получили способность видеть будущее и исцелять страждущих, а еще заговорили на разных языках мира.

Используя этот дар, ученики Христа отправились в разные уголки света, чтобы распространять слово Божье и рассказать о жизни Спасителя на земле и его мученической смерти за грехи человечества. А Сионская горница впоследствии превратилась в первый в мире христианский храм.

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А в 381 году на созыве II Вселенского собора был установлен праздник Троицы и утвержден догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

Троица 2023 — традиции

Троица является одним из важнейших праздников православного богослужения. В день торжества верующие посещают храмы и церкви, священнослужители проводят Божественную литургию и Великую вечерню.

В народе знаменательный день также ассоциируется с наступлением лета. Иконы обрамляют листьями и цветами, а прихожане несут в священные места ветви березы — символ праздника, который отождествляется с силой Святого духа.

Есть у праздника и традиционное блюдо — каравай. Отведать его зовут членов семьи, друзей и близких, Троица предполагает богатое застолье и не совпадает с днями поста. Перед тем, как звать гостей, жилище необходимо хорошенько прибрать, поэтому за несколько дней до торжества лучше провести генуборку.

Также праздник считается удачным временем для сватовства. В народе говорят, что если посвататься в День Святой Троицы, а саму свадьбу играть на Покров Пресвятой Богородицы, то счастливая семейная жизнь молодоженам обеспечена.

Троица 2023 — что нельзя делать

Как и в любой другой крупный православный праздник, на Троицу нельзя отказывать в помощи просящему, а также ругаться, конфликтовать и сквернословить. Любые дурные поступки обернутся неудачами и невзгодами.

Тяжелый физический труд и изнуряющие дела по дому лучше оставить на другой день, а к Пятидесятнице лучше закончить уборку заранее и посвятить день встрече гостей.

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Не рекомендуется на Троицу и посещать кладбище, ведь празднику предшествует родительская суббота — особый день, предназначенный для поминания усопших. Календарь родительских суббот 2023 года смотрите в специальном материале «Известий».

Троица 2023 — приметы

В Троицу приметы погоды воспринимаются народом не только как вестники грядущих теплых или холодных дней, но и как знамения для человеческой судьбы. Так, считается, что попасть под дождь в день праздника сулит исполнение мечт, а радуга после ливня — к здоровью и богатству.

Кроме того, выпавшие осадки означают, что урожай грибов и ягод будет богатым, также дождь связывали с теплой погодой летом.

А вот жаркий день Троицы считают предвестием жаркого и засушливого лета.

Ранее «Известия» описали историю и традиции еще одного светлого двунадесятого праздника — Вознесения Господня. Верующие отметили его 25 мая.

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