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Три дороги строят в ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области

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В Астраханской области в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» ведется строительство сразу трех автомобильных дорог. Общая протяженность трасс составит около 3 км.

Новые дороги необходимы для обеспечения доступа транспорта к предприятиям резидентов в Наримановском районе, уточняет «Астрахань-24». Завершить работы планируется в июле.

В первую очередь в новых дорогах заинтересована компания «Рыбные корма». В скором времени она запустит завод по производству кормов для рыб и домашних животных, который станет крупнейшим на юге России.

Также планируется построить ограждения восточного участка ОЭЗ, кабельную канализацию для сетей связи западного участка, распределительную подстанцию и автомобильную дорогу на западном участке, протяженность которой составит 2,8 км.

Ранее сообщалось, что к ноябрю 2024 года в Астрахани завершат реконструкцию северных очистных сооружений. Работы стартовали в 2022 году и проходят в несколько этапов. Стоимость реконструкции оценивается в 3,8 млрд рублей.

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