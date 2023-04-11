Реконструкцию очистных сооружения Астрахани завершат к ноябрю 2024 года

В Астрахани к ноябрю 2024 года планируют завершить реконструкцию северных очистных сооружений. Об этом замминистра строительства и ЖКХ Ольга Бойправ сообщила в ходе прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 11 апреля.

Работы стартовали в 2022 году и проходят в несколько этапов. Стоимость реконструкции оценивается в 3,8 млрд рублей.

Как отметила Ольга Бойправ, северные очистные сооружения ввели в эксплуатацию почти 40 лет назад. После обновления изменится способ очистки — хлор заменят ультрафиолетом, что благоприятно отразился на экологии Волги, пишет «Астрахань-24».

Реконструкция сооружений ведется в рамках программы «Оздоровление Волги» и программы социального-экономического развития Астраханской области.