Роскачество признало 15% исследованного эскимо фальсификатом

В 15% исследованного эскимо обнаружены фитостерины, содержание которых говорит о том, что производители добавляли растительные жиры в состав мороженого. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве. Такая продукция не может называться пломбиром и является фальсификатом - это подтверждают результаты лабораторных испытаний организации.

Речь идет о продукции трех торговых марок: «Лента», «Мишка на полюсе» и «Филевский пломбир». Также в эскимо этих марок молочного жира оказалось значительно меньше 100%. Так, у «Мишка на полюсе» — 79,7%, «Лента» — 58%, «Филевский пломбир» — 28,3%.

«Растительные жиры не опасны для здоровья, но изготавливая пломбир с использованием растительного, а не молочного жира, производитель существенно экономит, то есть обманывает покупателей, вынуждая приобретать более дешевый товар за высокую цену. Продукты, в составе которых обнаружили растительные жиры не могут называться «пломбиром»», — отметила директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

В Роскачестве отметили, что все исследованное эскимо оказалось безопасным — в мороженом нет бактерий группы кишечной палочки, дрожжей, плесени и др. Тем не менее в продукции «Гостовский пломбир» выявлено превышение по содержанию антибиотика тетрациклин, что является нарушением требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».



В закупку Роскачества вошло эскимо пломбир ванильный без каких-либо наполнителей в виде орехов, карамели, джемов, шоколада и прочее, есть обычное эскимо с глазурью или в шоколаде, закупленное в онлайн- и офлайн-ритейле. Продукция охватила девять регионов производства: Московская, Вологодская, Ярославская, Челябинская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский край, Чувашская и Удмуртская Республики.

Кроме того, одним из маркеров качества мороженого (помимо кислотности, взбитости и др.) является такой показатель, как доля жира. Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», пломбиром может называться то мороженое, в котором жирность (массовая доля молочного жира) составляет не менее 12% (указывается в маркировке), отметили в Роскачестве.

По итогам испытаний, жирность, заявленная в маркировке, оказалась меньше только у эскимо «Светаево» — на упаковке заявлена жирность 20%, а по факту составила 17%.

Согласно исследованию, высококачественным мороженым признано эскимо пяти марок. Это продукция «Вологодский пломбир» (ООО «Вологодское мороженое», Вологодская обл.), «Настоящий пломбир» (ГК «Русский холод»/ изготовитель ООО «Лагуна Койл») «Ростагрокомплекс» (ООО «РАМОЗ», Ярославская обл.), «Свитлогорье» Дмитровского молочного завода (г. Москва), закупленное в сети «Лента», а также эскимо «Чистая линия» (Московская область).

Эскимо этих марок соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и стандарту Роскачества, отметили в организации.

По словам генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, результаты исследования в целом позитивны и говорят о том, что отечественное мороженое по праву является визитной карточкой России на мировом рынке и продуктом с наиболее высоким экспортным потенциалом. Целью исследования является не только выявление лучших предприятий, достойных российского Знака качества, но и сигнал о системных недостатках, связанных с некачественной логистикой и нарушениями условий хранения, которые могут привести к негативным последствиям, например, как в нашем случае — повреждениям глазури. Для бизнеса это очередной повод пересмотреть системный подход к транспортировке и реализации таких чувствительных продуктов, как молочные, добавил он.