Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани произошел пожар, предварительно, в результате прилета беспилотника. Об этом в среду, 31 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Возгорание было локализовано на площади 100 кв. м. К настоящему моменту огонь ликвидирован, отмечается в сообщении Кондратьева.

4 мая беспилотник упал и взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.