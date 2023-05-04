Глава Ростовской области сообщил о взрыве БПЛА на заводе нефтепродуктов

Беспилотник упал и взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области в ночь на четверг, 4 мая. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Киселевка Красносулинского района.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался», — написал губернатор Ростовской области.

Огонь в результате взрыва потушили сразу.

«Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия <…> ущерб сооружениям нанесен незначительный», — подчеркнул Голубев.

Никто не пострадал.

В ночь на 3 мая после атаки беспилотников в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.