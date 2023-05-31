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Россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей

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Оборот торгов фьючерсами на дирхамы ОАЭ и индийские рупии составил два млрд рублей с момента старта торгов ими 4 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи.

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Там также заявили, что 90% суммы пришлось на дирхамы. В целом сделки заключили почти 300 клиентов — физических и юридических лиц, добавили в пресс-службе площадки.

Лидерство дирхама связано с тем, что эта валюта привязана к доллару, сказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Кроме того, в условиях санкций ОАЭ выступает важным торговым партнером РФ.

Другая причина популярности валюты ОАЭ в том, что фьючерс на нее может использоваться для хеджирования валютного риска, объяснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Валюта Индии подешевела в прошлом году к доллару более, чем на 10%, оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Эта страна остается довольно нестабильной с экономической точки зрения, отметил Андрей Маслов.

В прошлом году Московская биржа запустила торги и другими новыми валютами: армянским драмом, южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони. 1 марта 2023 года начались продажи фьючерсов на турецкую лиру и гонконгский доллар.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги всякие важны: россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей

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