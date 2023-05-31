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Аэропорты РФ столкнулись с трудностями при закупке средств борьбы с дронами

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Российские аэропорты не могут начать закупку специального технического оборудования для защиты от незаконных полетов беспилотников (БПЛА). Этот вопрос изначально поднимали на конференции «Транспортная безопасность», которая прошла в Москве 24-25 мая.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

О проблеме в ходе дискуссии заявили представители нескольких авиаузлов. По их словам, приобретение пока невозможно — необходимо определить порядок их сертификации и установки.

По словам гендиректора компании «Юмирс» (производитель комплексов «Радескан-антидрон») Андрея Клюева, аэропорты не могут начать закупки без циркуляра от Росавиации, подтверждающего совместимость этих комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России).

«Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, в обязательном порядке подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. Например, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство», — рассказал он.

Проблему признают и в самом авиарегуляторе. В ведомство поступает очень много писем от авиаузлов с вопросами, что делать и какими средствами пользоваться, рассказал начальник отдела аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления Росавиации Александр Севрюков.

Проблему с закупкой средств борьбы с БПЛА «Известиям» также подтвердил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков. В пресс-службе калининградского Храброво сообщили, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования. Во Внуково рассказали, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной, а обеспечивают безопасность на земле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найти и обездвижить: аэропорты столкнулись с проблемой закупки защиты от дронов

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