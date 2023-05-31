Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина пострадал при пожаре в сауне
Армия
Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Армия
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
Происшествия
В Приморье задержан похитивший у пенсионеров более 1,8 млн рублей мошенник
Мир
Источник Yonhap сообщил о пропаже с радаров северокорейской ракеты
Мир
В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России
Мир
Белый дом не поддержал атаки Украины внутри России
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве

Новая «Русалочка» вызвала негодование критиков

0
Фото: Walt Disney Pictures
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киноадаптация классического диснеевского мультфильма «Русалочка» с чернокожей актрисой в роли Ариэль уже собрала почти $200 млн в мировом прокате (из них $118 млн — в США и Канаде) и в эти выходные будет показываться в российских кинозалах — правда, без прокатного удостоверения.

Короли и монстры: какие сериалы смотреть в мае
Маньяки и постапокалипсис становятся всё популярнее

При этом фильм на родине встречен шквальной критикой, и это может сильно повредить его дальнейшей коммерческой судьбе. На агрегаторе Rotten Tometoes рейтинг профессиональных критиков составляет 68%, но большая часть так называемых «топ критиков» написали разгромные рецензии.

Почти все обозреватели согласны с тем, что «Русалочка» — цинично коммерческий продукт, в котором не было никакой необходимости, кроме зарабатывания денег на популярности классического мультфильма. Ругают релиз за новые, специально написанные музыкальные треки, которые, по мнению критиков, гораздо хуже старых. За неоправданное увеличение метража — теперь «Русалочка» идет больше двух часов. Но главное — за сценарий, в котором заявлено, но не раскрыто много важных тем, и это создает ощущение половинчатости, недоработанности проекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 31 мая, в 10:00

Морская «капуста»: какой получилась новая «Русалочка»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023