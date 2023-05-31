Новая «Русалочка» вызвала негодование критиков

Киноадаптация классического диснеевского мультфильма «Русалочка» с чернокожей актрисой в роли Ариэль уже собрала почти $200 млн в мировом прокате (из них $118 млн — в США и Канаде) и в эти выходные будет показываться в российских кинозалах — правда, без прокатного удостоверения.

При этом фильм на родине встречен шквальной критикой, и это может сильно повредить его дальнейшей коммерческой судьбе. На агрегаторе Rotten Tometoes рейтинг профессиональных критиков составляет 68%, но большая часть так называемых «топ критиков» написали разгромные рецензии.

Почти все обозреватели согласны с тем, что «Русалочка» — цинично коммерческий продукт, в котором не было никакой необходимости, кроме зарабатывания денег на популярности классического мультфильма. Ругают релиз за новые, специально написанные музыкальные треки, которые, по мнению критиков, гораздо хуже старых. За неоправданное увеличение метража — теперь «Русалочка» идет больше двух часов. Но главное — за сценарий, в котором заявлено, но не раскрыто много важных тем, и это создает ощущение половинчатости, недоработанности проекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 31 мая, в 10:00

Морская «капуста»: какой получилась новая «Русалочка»