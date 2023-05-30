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Реконструкцию электродепо «Красная Пресня» в Москве завершат до конца года

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Основные работы по реконструкции электродепо «Красная Пресня» в Москве планируется завершить до конца 2023 года. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своем Telegram-канале.

По его словам, электродепо «Красная Пресня» обслуживает поезда «Москва-2020» Кольцевой линии метро. На данный момент почти завершены работы в главном корпусе для стоянки и ремонта поездов. Помимо этого, специалисты продолжают масштабную программу по замене путей, пишет сайт kp.ru.

Ликсутов подчеркнул, что новым составам обеспечат самую качественную инфраструктуру, а также повысят комфорт условий труда работников депо.

Он пояснил, что благодаря новой инфраструктуре сократится износ колес составов, что позволит сохранять на высоком уровне комфорт поездок пассажиров, сообщает телеканал «360».

К настоящему моменту специалисты уже заменили ограждение депо и отремонтировали фасад, подключили современную архитектурную подсветку, провели обновление водосточной системы и открыли уютный сквер рядом с депо. Помимо этого, рабочие уже заменили свыше 3 км рельсов, установили более 30 новых стрелочных переводов, ведут укладку железобетонных шпал вместо деревянных.

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15 мая стало известно, что поезд нового поколения может появиться в Московском метрополитене в 2026 году.

В настоящее время совместно с производителем занимаются разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками.

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