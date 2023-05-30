Карякин получил приглашение на Кубок мира по шахматам

Российскому гроссмейстеру Сергею Карякину пришло приглашение на Кубок мира по шахматам. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Теперь ему необходимо до 2 июня принять решение по поводу своего участия в турнире. В случае согласия он сможет играть только под флагом FIDE.

Всего на Кубок мира получили приглашение восемь российских шахматистов. Кроме того, в турнире смогут принять участие россияне, вошедшие в топ-13 рейтинга FIDE.

В сентябре прошлого года Карякин сказал в беседе с «Известиями», что многие члены FIDE хотят, чтобы «бан» российских шахматистов был пожизненным. Карякин подчеркнул, что в условиях продления санкций необходимо проводить больше соревнований в России и становиться независимыми от FIDE.

В марте 2022 года FIDE объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Речь шла именно про командные турниры, включая Всемирную шахматную олимпиаду. Также сборную исключили из Европейского шахматного союза.

В том же месяце комиссия этики организации заявила о дисквалификации Карякина на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого шахматист открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. Позже апелляционная палата комиссии FIDE по этике и дисциплине отклонила апелляцию Карякина на его дисквалификацию.