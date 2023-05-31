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Около 70% россиян выступили за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

Опрос: 69% россиян считают необходимым ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Более половины опрошенных россиян (69%) считают необходимым ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде, следует из исследования группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», с которым ознакомились «Известия» 31 мая.

Кроме того, 50% респондентов заявили, что стоит увеличить сумму штрафов за выезд на встречную полосу, 49% — проезд на красный, 47% — движение по обочине, 45% — переход дороги в неположенном месте.

В то же время 62% россиян считают, что размер штрафа следует уменьшить за незначительное превышение скорости, 29% — за просроченную страховку, 28% — за парковку в неположенном месте. Также, по мнению 30% опрошенных, непристегнутый ремень не является серьезным нарушением.

Эксперты рассказали, что 69% ответивших на вопросы водителей ежегодно тратят на оплату штрафов не более 2 тыс. рублей, каждый четвертый (28%) утверждает, что суммы его взысканий могут доходить до 10 тыс. рублей, 3% — свыше 10 и 20 тыс. рублей каждый год.

При этом 91% респондентов не дали верных ответов на вопросы по правилам, которые были введены еще в предыдущие годы.

Вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что наблюдается рост числа аккуратных водителей, с более внимательным поведением за рулем.

«По нашей статистике частота ДТП в I квартале этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего снизилась частота [аварий] в Москве и Санкт-Петербурге (20 и 26% соответственно), Юг, Урал и Поволжье — в среднем около 15% снижения. В Сибири частота самая стабильная — снижение всего чуть более 10%», — сказал он.

Лихие рулевые: в России растет число нарушений ПДД
Почти все штрафы были выписаны на основе данных фотовидеофиксации

17 мая сообщалось, что, согласно аналитическому отчету специалистов Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, по итогам 2022-го в России было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД — на 11,5% больше, чем в 2021 году.

С 1 марта в стране вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменилась маркировка знаков и разметка в зоне парковки. На дорогах появились знаки зарядок для электромобилей и был введен запрет на движение автобусов на некоторых участках, кроме школьных или маршрутных.

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