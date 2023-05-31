Около 70% россиян выступили за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

Более половины опрошенных россиян (69%) считают необходимым ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде, следует из исследования группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», с которым ознакомились «Известия» 31 мая.

Кроме того, 50% респондентов заявили, что стоит увеличить сумму штрафов за выезд на встречную полосу, 49% — проезд на красный, 47% — движение по обочине, 45% — переход дороги в неположенном месте.

В то же время 62% россиян считают, что размер штрафа следует уменьшить за незначительное превышение скорости, 29% — за просроченную страховку, 28% — за парковку в неположенном месте. Также, по мнению 30% опрошенных, непристегнутый ремень не является серьезным нарушением.

Эксперты рассказали, что 69% ответивших на вопросы водителей ежегодно тратят на оплату штрафов не более 2 тыс. рублей, каждый четвертый (28%) утверждает, что суммы его взысканий могут доходить до 10 тыс. рублей, 3% — свыше 10 и 20 тыс. рублей каждый год.

При этом 91% респондентов не дали верных ответов на вопросы по правилам, которые были введены еще в предыдущие годы.

Вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что наблюдается рост числа аккуратных водителей, с более внимательным поведением за рулем.

«По нашей статистике частота ДТП в I квартале этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего снизилась частота [аварий] в Москве и Санкт-Петербурге (20 и 26% соответственно), Юг, Урал и Поволжье — в среднем около 15% снижения. В Сибири частота самая стабильная — снижение всего чуть более 10%», — сказал он.

17 мая сообщалось, что, согласно аналитическому отчету специалистов Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, по итогам 2022-го в России было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД — на 11,5% больше, чем в 2021 году.

С 1 марта в стране вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменилась маркировка знаков и разметка в зоне парковки. На дорогах появились знаки зарядок для электромобилей и был введен запрет на движение автобусов на некоторых участках, кроме школьных или маршрутных.