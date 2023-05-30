На МКС установили рекорд по одновременному пребыванию людей на станции
Рекорд по числу людей на Международной космической станции установлен 30 мая. В околоземном пространстве одновременно оказались 17 человек, передает телеканал «Известия». Рекордным количество людей на МКС будет недолго. Экипаж миссии AX-2 должен вернуться вечером 30 мая. Предыдущий рекорд — 14 человек — установили 16 сентября 2021 года.
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