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Мужчина утонул на озере Оброчном в Тюмени

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В Тюмени на озере Оброчном в районе Лесобазы обнаружили тело мужчины 1992 года рождения. Об этом порталу «Наш город» сообщили в СУ СКР по региону.

Во вторник, 30 мая, тело мужчины заметили очевидцы и вызвали спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие спецслужбы извлекли тело погибшего из воды.

«На данный момент следователи проводят проверку. На теле погибшего нет внешних признаков криминальной смерти», — цитирует сообщение

Как уточняет Megatyumen.ru, внешних признаков криминальной смерти на теле погибшего не зафиксировано. По факту гибели человека организована доследственная проверка.

29 мая сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели 17-летнего парня в Ульяновской области. Подросток утонул в реке Большой Черемшан.

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