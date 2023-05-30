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Электронный сертификат на техсредства реабилитации распространят на протезы

Котяков: с 1 июня электронный сертификат на техсредства реабилитации распространят и на протезы
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Фото: Global Look press/Bulkin Sergey
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Электронный сертификат на технические средства реабилитации с 1 июня распространят и на протезы. Об этом 30 мая заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече с фракцией «Новые люди».

«С 1 июня буквально электронный сертификат будет распространяться и на сложные протезы», — сказал он.

По словам министра, составлены компетенции на базе медико-социальной экспертизы с точки зрения создания того протеза, который нужен человеку с учетом его особенностей.

Ранее во вторник Котяков сообщил, что Минтруд России составил каталог всех элементов сложных протезов и комплектующих. Он обратил внимание, что контроль осуществляется также за сроком проведения медико-социальной экспертизы у участников специальной военной операции (СВО).

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Ранее, 21 мая, в рамках профильного форума ведущие специалисты в области реабилитологии и травматологии обсудили проблемы, которые возникают при реабилитации пациентов, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата или ампутацию конечности.

По словам врача по спортивной медицине, генерального директора компании «Калина Групп» Владимира Евполова, в России на сегодняшний день в медицинской реабилитации нуждается в несколько раз больше людей, чем реально получают эту помощь.

В январе президент России Владимир Путин поручил создать центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников СВО на Украине. Глава государства также отметил, что необходимо рассмотреть вопросы производства протезов и комплектующих изделий к ним.

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