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Врачи рассказали о сложностях в реабилитации пациентов с травмами и ампутациями

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Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»
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Ведущие специалисты в области реабилитологии и травматологии обсудили проблемы, которые возникают при реабилитации пациентов, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата или ампутацию конечности. Дискуссия состоялась в рамках научно-практической конференции «СПОРТМЕДФОРУМ-2023», которая прошла в Санкт-Петербурге 20 мая.

Профессиональное сообщество давно обсуждает вопросы разобщенного подхода специалистов в выборе методов реабилитации, а также отсутствие комплексного подхода к восстановлению организма после перенесенной травмы, отметил главный врач санатория «Белые ночи», доктор медицинских наук Павел Гузалов. Для решения этой проблемы в России в 2020 году была создана новая специальность — «Физическая и реабилитационная медицина» (ФРМ), но для организации эффективной системы реабилитации предстоит предпринять еще ряд шагов.

Так, по словам врача по спортивной медицине, генерального директора компании «КАЛИНА ГРУПП» Владимира Евполова, в России на сегодняшний день в медицинской реабилитации нуждается в несколько раз больше людей, чем реально получает эту помощь.

«При этом и те пациенты, которые проходят восстановительное лечение, не всегда достигают желаемых результатов. Зачастую это связано с тем, что многие медицинские учреждения просто не располагают необходимым оборудованием, но есть и еще одна проблема. Большинство врачей сосредотачивается на своей области (например, физиотерапии или ЛФК), и не может посмотреть на проблему пациента шире», — отметил он.

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Евполов подчеркнул, что все специалисты в области реабилитации должны находиться в тесном контакте друг с другом, а также изучать смежные направления, важные для возвращения пациенту качества жизни. В их числе, например, психология и нутрициология.

Имеется ряд сложностей и в области протезирования. По данным экспертов, число пациентов, нуждающихся в протезах рук, в десятки раз выше числа пользователей протезов. Одна из причин заключается в отсутствии комплексной системы реабилитации: нередко пациенты предоставлены сами себе и вынуждены обращаться в разные учреждения для получения разных видов помощи.

«Механически изготовить и вручить пациенту протез, даже самый удобный и функциональный, недостаточно. Необходима система реабилитации, включающая и физические, и психологические тренинги, а также общение людей между собой, обмен опытом и поддержка. В идеале всё это должно быть «под одной крышей» — в стенах одного центра или клиники», — объясняет автор первой в России книги по протезированию рук «Антропология киборга», руководитель отдела протезирования верхних конечностей Scoliologic.ru, к.м.н. Антон Круглов.

Он подчеркнул, что для создания таких центров комплексной реабилитации потребуются усилия как стороны государства и врачей, так и со стороны самих пациентов.

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Участие в конференции приняли и пациенты. Так, слушателем мероприятия стала 27-летняя Кристина Пушкарева. У девушки врожденная патология — отсутствует кисть руки. Она успела познакомиться со сферой протезирования в России и Германии, и большинство протезов, изготовленных для нее, оказывались непригодными для постоянного ношения. Вместе с тем команде Антона Круглова удалось создать для нее комфортный, красивый и функциональный бионический протез, который девушка смогла ежедневно использовать уже в течение трех лет. Сейчас Кристина прошла курс переподготовки и стала инструктором по адаптивной физической культуре: она проводит в реабилитационном центре занятия для пациентов.

«Раньше я вела блог только для поддержки людей с похожей ситуацией, а сейчас рассказываю и про физическую реабилитацию. Проходя протезирование у Антона Вячеславовича, я увидела работу команды врачей, которые дают людям возможность возвращаться в жизнь, наполненную радостью движения, и это открыло передо мной новые горизонты. Реабилитация — это та область, где я могу и как специалист, и как человек, который прошел такой же путь, показывать пациентам, какие возможности им дают современные технологии. Система реабилитации в нашей стране набирает обороты, и поэтому специалистам разных профилей важно продолжать общаться, обмениваться опытом, получать новые знания», — подчеркнула она.

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Научно-практическая конференция «СПОРТМЕДФОРУМ-2023» объединила более 500 медиков из разных регионов России и других стран. Организатором мероприятия выступила Группа компаний «Мой медицинский центр».

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