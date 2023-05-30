Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»
Наука и техника
РФ впервые развернула на ГСО группировку гидрометеорологических спутников
Мир
В Кремле уточнили темы разговора Путина и Эрдогана
Мир
Президент Сербии призвал Запад повлиять на отзыв спецназа с севера Косово
Мир
Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции
Наука и техника
Рекорд по числу пребывающих на орбите Земли будет побит благодаря россиянам
Недвижимость
Названы города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье
Мир
Храм канонической УПЦ захватили в Киевской области
Общество
Собянин поручил максимально быстро устранить повреждения от атак БПЛА в Москве
Здоровье
Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни
Мир
В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
Общество
Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции

Более 3 тыс. автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области за одну неделю эвакуировали 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки. Такие данные сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минтранс.

На прошлой неделе на штрафстоянки переместили на 100 транспортных средств больше по сравнению с позапрошлой неделей.

Жителей Московской области призывают соблюдать правила парковки, не оставлять автомобили в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что на подмосковных дорогах до августа восстановят разметку 13 тыс. пешеходных переходов. Также планируется выполнение разметки на 20 тыс. км дорог. В основном работы затронут Раменский округ, Щелково и Химки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023