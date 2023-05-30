Более 3 тыс. автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю
В Московской области за одну неделю эвакуировали 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки. Такие данные сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минтранс.
На прошлой неделе на штрафстоянки переместили на 100 транспортных средств больше по сравнению с позапрошлой неделей.
Жителей Московской области призывают соблюдать правила парковки, не оставлять автомобили в зоне действия запрещающих знаков.
Ранее, 29 мая, сообщалось, что на подмосковных дорогах до августа восстановят разметку 13 тыс. пешеходных переходов. Также планируется выполнение разметки на 20 тыс. км дорог. В основном работы затронут Раменский округ, Щелково и Химки.