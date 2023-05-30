На омской трассе насмерть разбился 27-летний водитель «‎Гранты»‎

Водитель легковушки насмерть разбился в Горьковском районе Омской области, сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное управление МВД России во вторник, 30 мая.

Авария произошла днем ранее на трассе Омск – Муромцево в районе 103-го км. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:50. Приехавшие на место инспекторы выяснили, что 27-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением. Машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, отмечает ИА «Город55».

В апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.