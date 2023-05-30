Державные амбиции

Реджеп Тайип Эрдоган не только победил, он продемонстрировал, что Турция сегодня занимает все более весомое, заметное место в мире. Сообщения о выборах в республике публиковались на первых полосах самых крупных информационных агентств, на их итоги отреагировали политики всех ведущих государств. Уже в этом можно видеть успех амбициозного Эрдогана.

Что это означает для мира? Турция продолжит курс на получение нового, более высокого статуса на международной арене, который будет выделять ее из ряда региональных держав и будет почти соответствовать рангу великой.

Можно ожидать, что осенью этого года на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Турция еще более наступательно, чем ранее, поставит вопрос о расширении круга постоянных членов Совета Безопасности, в первую очередь, за счет включения в него республики. В качестве решающего аргумента будет использоваться тезис об «особой роли» Анкары в усилиях международного сообщества по разблокированию самых сложных международных кризисов, включая карабахский, украинский, зерновой и другие.

Это может способствовать развертыванию ожесточенной полемики за преобразование Совета Безопасности, за новую редакцию прав и полномочий постоянных членов, за расширение представительства новых мировых центров силы. К этому трудному разговору нам нужно обстоятельно подготовиться.

Для России победа Эрдогана несет немало позитивных моментов. Это — продолжение линии на превращение Турции в газовый хаб, при помощи которого будет решаться вопрос перераспределения энергетических потоков из нашей страны в условиях западных санкций. Это также продолжение строительства крупнейшей атомной электростанции, которая может стать доказательством наличия у РФ потенциала самых передовых технологий XXI века.

Эрдоган, скорее всего, продолжит линию на проведение самостоятельного курса, оставаясь в институционных рамках НАТО. Он и далее будет воздерживаться от присоединения к режиму санкций. Это объективно разрыхляет единство западного лагеря.

Однако активизм внешней политики Анкары будет нести для нас также немало осложняющих моментов, в том числе, в связи с попытками Эрдогана сколачивания единства тюркских государств, включая страны Центральной Азии. Как он сам заявил в своей речи по случаю объявления результатов выборов, будет продолжен курс на воссоздание «былого величия османов».

Наверное, для окружающих стран это ничего особо хорошего не означает. Напомним, что Османская империя в период своего могущества занимала площадь более 5 млн км. Сейчас территории Турции — 783 тыс. км. Как понимать лозунг возвращения к былому величию — как символ или как конкретную цель?

В этом плане в Сирии, например, многие с большим подозрением смотрят на продолжающуюся фактическую военную оккупацию примерно 8 тыс. кв. км территории на севере этой страны. Сирийцы обращают внимание на то, что в школах там вводится обучение турецкому языку, идет капитальное возведение различных объектов, турецкая сторона предпринимает меры по переселению в районы, где проживают преимущественно курды, беженцев из Сирии, которые вследствие военных действий оказались на территории Турции. Формируется состав населения, готовый принять опеку Анкары.

Пришло сообщение о строительстве примерно 250 тыс. единиц жилья на севере Сирии с целью переселения беженцев, арабов. Планы, прямо скажем, масштабные. Они способны изменить этно-конфессиональные балансы и привести к началу борьбы за перекройку региона.

Не секрет, что на Ближнем Востоке достаточно распространенным остается мнение, что в целом границы между странами региона были проведены по прихоти западных государств и имеют иногда достаточно спорную природу. Сейчас начались контакты между представителями руководства Сирии и Турции при посредничестве России и, в определенной мере, Ирана.

Было бы неплохо, чтобы Эрдоган продемонстрировал свою декларированную готовность к уважению территориальной целостности Сирии и вывел свои формирования из САР.

Анкара говорит, что войска нужны там для того, чтобы не допускать набегов на территорию Турции военизированных формирований курдов. Столкновения между курдами и турецкими военными иногда действительно имеют место, но это происходит на сирийской территории. «Трансграничные операции» курдами не осуществляются. В этих условиях простейший способ прекратить инциденты — вывести турецкие войска из САР.

На этом фоне стоит отметить: скорее всего, нам нужно будет приложить немало усилий для достижения приемлемого для нас баланса интересов с Турцией по этим направлениям.

Автор — эксперт клуба «Валдай», заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор — руководитель секции изучения стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ



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