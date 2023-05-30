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В России рассказали о создании робота-кентавра для колонизации Луны
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Посол США заявил об озабоченности из-за комиссии Польши по влиянию России
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КНДР заявила о запуске в июне военного спутника для наблюдения за действиями США
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До 30 судов получит в 2023 году ВМФ России
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Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов на F-16
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Генсек ОПЕК выразил надежду на скорое снятие санкций с Ирана
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Наводчик миномета «Василек» рассказал о методе кочующего орудия
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Саперы-десантники рассказали о работе установки разминирования УР-77 «Метеорит»

наводнение на кубани

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