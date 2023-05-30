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Побит рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите Земли

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Фото: Роскосмос
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После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» число людей, одновременно оказавшихся на орбите Земли, достигло 17. Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно собрались 14 землян.

30 мая Китай запустил корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами к своей орбитальной станции «Тяньгун», где находятся трое их соотечественников. Это сделало рекордным количество одновременно пребывающих на орбите Земли людей — представителей космических агентств разных стран — 17.

Кроме шести тайконавтов на «Тянгуне», на Международной космической станции (МКС) работают экипаж российского «Союз МС-23» (с россиянами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американцем Фрэнком Рубио), американского Crew Dragon (астронавты США Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, космонавт из РФ Андрей Федяев) и частной миссии компании Axiom Space AX-2 (экс-астронавт NASA Пегги Уитсон, автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер, астронавт из Саудовской Аравии Али аль-Карни, первая арабская женщина-космонавт и ученый-медик Райана Барнауи) — всего 11 человек.

Предыдущий рекорд установили 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно собрались 14 землян, сообщала тогда Space X, среди них были двое россиян — Петр Дубров и Олег Новицкий, трое астронавтов NASA, японец, француз из Европейского космического агентства и трое тайконавтов на станции «Тянгун».

«На околоземной орбите еще никогда не было так многолюдно», — шутили в компании, сообщая о запуске частной миссии SpaceX Inspiration 4 на корабле Crew Dragon с четырьмя пассажирами на борту.

До рекорда сентября 2021 года самой многолюдной земная орбита стала в марте 1995 года — тогда на ней пребывали 13 человек, из которых шестеро космонавтов — на российской станции «Мир», семеро — в американском шаттле «Индевор», напомнило «РИА Новости».

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4 мая российские космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос, длительность которого составила 7 часов 11 минут. В ходе работ они подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем «Рассвет», сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры и провели другие работы.

Сейчас на станции находятся участники 69-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Они вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». Ожидается, что экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, поставив новый рекорд для МКС.

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