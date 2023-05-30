Реклама
Прямой эфир
Армия
Прапорщик Магамедов уничтожил замаскированную позицию пулемета украинских боевиков
Общество
Роскомнадзор попросили составить список запрещенной для использования в СМИ лексики
Мир
Глава МАГАТЭ проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС
Наука и техника
В России рассказали о создании робота-кентавра для колонизации Луны
Мир
Посол США заявил об озабоченности из-за комиссии Польши по влиянию России
Мир
Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово
Общество
Синоптики спрогнозировали до 24 градусов тепла в Москве и области во вторник
Мир
Глава дипломатии ЕС осудил насилие в Косово и призвал стороны к диалогу
Мир
Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским обучение пилотов на F-16
Мир
Генсек ОПЕК выразил надежду на скорое снятие санкций с Ирана
Мир
Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО
Экономика
Четверть компаний в России заявили о сотрудниках-релокантах

В Чувашии жители деревни везли пациента до скорой помощи на садовой тачке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям чувашской деревни Голов пришлось везти больного до кареты скорой помощи на садовой тачке, так как медики не могли добраться до места вызова из-за плохого состояния моста. Инцидент произошел в понедельник, 29 мая.

«Скорую вызвали, проехать не может, дождь идет, грязь, мост в аварийном состоянии. Ни грузовая машина, ни трактора здесь не ездят. Соседи на тачке вывезли», — поделился в беседе с «Известиями» местный житель Виталий Григорьев.

По его словам, односельчане не раз обращались в разные инстанции с просьбой починить мост, однако проблему так и не решили. Местным приходилось восстанавливать мост за свой счет самостоятельно: собирать деньги, покупать доски, своими силами его ремонтировать.

В свою очередь, врио главы Красноармейского муниципального округа Владимир Долгов сообщил, что ездил по этой дороге, и отметил, что не считает состояние моста аварийным.

«Такого риска, что мост свалится, не было. Думаю, водитель [скорой помощи] не рискнул. Мост давнейший, его необходимо отремонтировать, население разговор начали», — добавил он.

В Министерстве транспорта Чувашии прокомментировали инцидент. Там заверили, что ремонт моста планируется в этом году, документы уже готовы.

«Проектом предусмотрен железобетонный мост из металлоконструкций. Также проектом предусматривается укладка основания дороги щебеночным основанием», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее, 15 мая, в Амурской области из-за проблем с дорогой ввели режим ЧС. На участке дороги «Подъезд к Сохатино» была нарушена транспортная доступность. Местные жители пожаловались на состояние дороги и сообщили, что проезжая часть разбита большегрузами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023