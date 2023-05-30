В Чувашии жители деревни везли пациента до скорой помощи на садовой тачке

Жителям чувашской деревни Голов пришлось везти больного до кареты скорой помощи на садовой тачке, так как медики не могли добраться до места вызова из-за плохого состояния моста. Инцидент произошел в понедельник, 29 мая.

«Скорую вызвали, проехать не может, дождь идет, грязь, мост в аварийном состоянии. Ни грузовая машина, ни трактора здесь не ездят. Соседи на тачке вывезли», — поделился в беседе с «Известиями» местный житель Виталий Григорьев.

По его словам, односельчане не раз обращались в разные инстанции с просьбой починить мост, однако проблему так и не решили. Местным приходилось восстанавливать мост за свой счет самостоятельно: собирать деньги, покупать доски, своими силами его ремонтировать.

В свою очередь, врио главы Красноармейского муниципального округа Владимир Долгов сообщил, что ездил по этой дороге, и отметил, что не считает состояние моста аварийным.

«Такого риска, что мост свалится, не было. Думаю, водитель [скорой помощи] не рискнул. Мост давнейший, его необходимо отремонтировать, население разговор начали», — добавил он.

В Министерстве транспорта Чувашии прокомментировали инцидент. Там заверили, что ремонт моста планируется в этом году, документы уже готовы.

«Проектом предусмотрен железобетонный мост из металлоконструкций. Также проектом предусматривается укладка основания дороги щебеночным основанием», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее, 15 мая, в Амурской области из-за проблем с дорогой ввели режим ЧС. На участке дороги «Подъезд к Сохатино» была нарушена транспортная доступность. Местные жители пожаловались на состояние дороги и сообщили, что проезжая часть разбита большегрузами.