Режим ЧС ввели в районе Амурской области из-за проблем с дорогой

С 15 мая в Свободненском районе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. На участке дороги «Подъезд к Сохатино» нарушена транспортная доступность.

Проблемный участок дороги проходит между селами Желтоярово, Заган и Новоникольск, уточняет Амурская служба новостей. Проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Местные жители пожаловались на состояние дороги и сообщили, что проезжая часть разбита большегрузами. Из-за плохого состояния дороги ранее в Новоникольск перестал ездить рейсовый автобус.

Администрация Свободненского района направила обращения по поводу дороги в министерство транспорта и дорожного хозяйства, ГКУ «Амурупрадор» и министерство природных ресурсов.

В марте проезд по дороге закрывали из-за перелива проезжей части.