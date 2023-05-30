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Экономика
Четверть компаний в России заявили о сотрудниках-релокантах

Четверть компаний в России заявили о сотрудниках-релокантах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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25% российских работодателей рассказали, что часть их сотрудников находятся за границей. При этом более 60% отметили, что уехало менее 5% команды, говорится в исследовании сервиса hh.ru (есть у «Известий»).

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В свою очередь, о переезде в другую страну в прошлом году сообщили 5% соискателей. В основном это москвичи от 25 до 34 лет из сфер маркетинга, инвестиций и IT.

Пики релокации, которые пришлись на февраль и сентябрь 2022-го, не стали для бизнеса в России стрессовым событием, так как опыт удаленки во время пандемии у большинства компаний уже был, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Сегодня удаленный формат работы в основном предлагается по желанию конкретного сотрудника. А нехватка квалифицированных специалистов вынуждает работодателя идти навстречу в этом вопросе. При этом ряд компаний выступали против заграничной дистанционной работы в связи с возможностью потери работником статуса налогового резидента, что может повлечь рост подоходного налога», — отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Формально число россиян, ищущих работу из других стран, увеличивается, однако этой весной темпы существенно замедлились, рассказала директор по организационному развитию hh.ru Марина Львова.

В случае деэскалации и стабилизации политической ситуации как минимум половина релокантов в скором времени вернется в Россию, прогнозирует Агван Микаелян. В то же время, по его словам, отъезд специалистов усилил дефицит кадров в отдельных секторах, в первую очередь в IT.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

IT и остаться: у четверти компаний в России есть сотрудники-релоканты

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