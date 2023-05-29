Жителей Тюменской области предупредили о штормовом ветре

Синоптики прогнозируют усиление ветра и дожди на территории Тюменской области. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на информацию МЧС.

Ухудшение погодных условий ожидается в регионе 30 мая. Скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы.

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение, уточняет Megatyumen.ru. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.

Ранее в этот день режим повышенной готовности объявили в Симферополе. В городе ожидается сильный ливень с градом и грозой. Неблагоприятные погодные условия продлятся до конца суток 30 мая.