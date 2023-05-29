Режим повышенной готовности ввели в Симферополе из-за погоды

В Симферополе (Республика Крым) в связи с погодными условиями ввели режим повышенной готовности. Об этом городская администрация сообщает 29 мая в своем Telegram-канале.

«В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Решение о введении режима принято на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, уточняет ИА «Крыминформ».

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 29 мая и в течение 30 мая на территории города ожидается сильный ливень, гроза, град, а также усиление ветра до 15–20 м/с.

Ранее в мае научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что курортный сезон в России в этом году будет комфортным. По его словам, вода на черноморском побережье прогреется до +22 градусов к середине июня.