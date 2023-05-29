Реклама
Прямой эфир
Мир
Больше 80% американских магазинов в США пострадали от краж в 2022 году
Интернет и технологии
Евросоюз в августе может запретить Twitter при отказе соответствовать правилам ЕС
Общество
В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке
Спорт
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси»
Авто
Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4
Мир
Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах
Мир
Госдолг Украины за апрель вырос на $4,4 млрд и превысил $124 млрд
Политика
Востоковед оценил перспективу развития отношений РФ и Турции после победы Эрдогана
Авто
«Автотор» и BAIC подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
Экономика
Лавров предрек оздоровляющий эффект для мировой экономики от перехода на нацвалюты
Происшествия
В «Сколково» сообщили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда
Интернет и технологии
Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

Режим повышенной готовности ввели в Симферополе из-за погоды

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Симферополе (Республика Крым) в связи с погодными условиями ввели режим повышенной готовности. Об этом городская администрация сообщает 29 мая в своем Telegram-канале.

«В связи с ухудшением погодных условий силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Решение о введении режима принято на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, уточняет ИА «Крыминформ».

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 29 мая и в течение 30 мая на территории города ожидается сильный ливень, гроза, град, а также усиление ветра до 15–20 м/с.

Ранее в мае научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что курортный сезон в России в этом году будет комфортным. По его словам, вода на черноморском побережье прогреется до +22 градусов к середине июня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023