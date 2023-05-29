Два человека погибли в результате пожара в Приморском крае
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приморском крае. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Информация о горении поступила днем 29 мая из села Николаевка в Партизанском районе. Огонь охватил двухэтажный жилой дом, пишет Vostokmedia. Горение происходило на площади около 200 кв. м.
В ликвидации пожара задействовали три единицы техники, участвовали десять сотрудников противопожарной службы. Во время тушения были обнаружены тела мужчин 1979 и 1952 годов рождения, уточняет ИА PrimaMedia.
В Тверской области Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели женщины в результате пожара. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.