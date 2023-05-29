СК начал проверку по факту гибели женщины на пожаре в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту гибели женщины на пожаре в поселке Редкино. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти женщины 1972 года рождения, тело которой обнаружено при тушении пожара в подъезде дома, расположенного в поселке Редкино», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют «Тверские ведомости», пожар произошел 27 мая на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В ходе тушения в одной из квартир было найдено тело хозяйки без признаков жизни.

Назначен ряд экспертиз, все обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

28 мая сообщалось, что Следственный комитет в Саратовской области проводит проверку по факту пожара, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Потерпевший пытался ликвидировать горение бани.