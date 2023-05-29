Около 50 человек пострадали в ходе столкновений с силовиками в Косово
Число пострадавших в ходе столкновений с силовиками в Косово выросло до 50 человек, сообщают медики. Тысячи людей на севере Косово и Метохии требовали отвести косовскую полицию и отозвать косово-албанских мэров. Власти направили на подавление митинга военный контингент НАТО, передает телеканал «Известия». Бойцы отряда KFOR использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, а косовская полиция открыла огонь. Пострадавшие доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы.
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