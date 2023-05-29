Рок-группа Киану Ривза Dogstar выступила на сцене впервые за 20 лет
Рок-группа актера Киану Ривза выступила впервые за 20 лет. Dogstar исполнила новые хиты на фестивале BottleRock. По словам Ривза, ему очень не хватало выступлений. Рок-группа анонсировала выход нового альбома, передает телеканал «Известия». Dogstar отыграла свой последний концерт в 2002 году.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.