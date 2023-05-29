Больше 2,6 тыс. жителей Твери поучаствовали в субботниках

В Твери завершились общегородские субботники. В мероприятиях по уборке города приняло участие свыше 2,6 тыс. человек.

За два месяца в Твери прошло восемь массовых субботников. Порядок навели на 103 территориях, всего удалось вывезти 1,46 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Завершающий субботник проходил в Центральном районе. Горожане провели уборку на Краснофлотской набережной. Кроме того, с территории района вывезли автомобильные покрышки. В Пролетарском районе уборка прошла на улицах Тимирязева и Железнодорожников. В Московском районе удалось очистить от мусора зеленые зоны — от улицы Т. Ильиной до улицы Склизкова.