Пантера напала на семилетнюю девочку в зоопарке под Волгоградом

В Волгоградской области на одной из экоферм пантера напала на семилетнюю девочку. Правоохранительными органами организована проверка. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Заявлений не поступало. Информация через больницу пришла об обращении за медпомощью», — сообщила пресс-служба ТАСС.

Как заявил комитет здравоохранения Волгоградской области, после оказания медицинской помощи ребенка направили на амбулаторное лечение. О состоянии девочки не сообщается.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что хищник напал на ребенка на хуторе Вертячий под Волгоградом.

23 января пресс-служба зоопарка «Чудесный» в Уссурийске в Приморье сообщила о нападении льва на женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения забралась к нему в вольер. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как посетительница зоопарка обходит вольер, перелезает через забор, после чего животное на нее нападает.