В Приморье в зоопарке лев напал на забравшуюся к нему в вольер женщину

В городе Уссурийск в Приморском крае в зоопарке «Чудесный» лев напал на женщину, которая залезла к нему в вольер. Посетительница на тот момент была в состоянии алкогольного опьянения. Об инциденте сообщила пресс-служба зоопарка в социальных сетях в понедельник, 23 января.

«Всё произошло за считаные секунды. К сожалению, она (женщина. — Ред.) оказалась очень близко к вольеру, и хищник схватил ее за руку. Оттащив женщину от клетки, сотрудники оказали ей первую помощь и сразу же вызвали «скорую». Сейчас женщина в больнице, и мы очень надеемся, что наши врачи спасут ей руку», — говорится в публикации VK.

Запись с камеры видеонаблюдения оказалась в распоряжении «Известий». На кадрах видно, как женщина обходит вольер, перелезает через забор, после чего на нее нападает лев.

«Женщина в компании двух друзей пришла в зоопарк вечером. В какой-то момент она зашла в подсобку к нашим рабочим. Провожая ее к выходу, сотрудники обратили внимание, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Ей сделали замечание и предупредили, что могут попросить покинуть территорию, если она не успокоится», — уточняют в зоопарке.

Отмечается, что в настоящее время врачи борются за то, чтобы пострадавшей не пришлось ампутировать руку.

14 октября 2022 года львица напала на сотрудницу зоопарка «Маленькая страна» в Балахне в Нижегородской области. Директор зоопарка Юрий Лысяк уточнил, что животное играло. По его словам, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности сотрудниками, которые зашли в вольер к хищникам, не убедившись, что отсечка на двери была окончательно закрыта.