В Краснодаре запретят вывески на иностранном языке

Депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Об этом сообщается в понедельник, 29 мая, на сайте администрации города.

Исключение составят только уже зарегистрированные товарные знаки.

«Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года и коснутся, в том числе, вывесок нестационарных торговых объектов и остановочных комплексов», — говорится в сообщении.

Как отметил глава города Евгений Наумов, чьи слова приводятся на сайте, нововведения позволят привести архитектурный облик Краснодара к единому стилю.

«Для города это действительно знаковое событие. Обновленный документ позволит нам привести архитектурный облик краевой столицы к единому стилю. Объем изменений серьезный», — сказал Наумов.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин, в свою очередь, добавил, что изменения вносились с учетом пожеланий жителей, озвученных во время публичных слушаний.

В декабре прошлого года свыше 40% опрошенных россиян в ходе опроса заявили, что негативно относятся к использованию иностранных букв или слов в рекламе. Из этих респондентов более 16% предпочли бы видеть в рекламе только русскоязычные слова, почти 11% негативно относятся именно к избытку иностранных слов в рекламных объявлениях и вывесках. Еще 5,3% россиян отталкивает такая реклама. Более 8% ответили, что лучше все иностранные буквы заменять на русские.

Как следует из опроса, в топ сфер, в которых, по мнению россиян, недопустимы иностранные слова, входят государственные организации (более 50%), образование (около 20%), банки (около 13%).

1 декабря в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить использовать в рекламе иноязычные слова. До этого, в июне, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовленном законопроекте, который запрещает размещение вывесок с рекламой на иностранном языке.