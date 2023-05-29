Риск возникновения природных пожаров вырастет в Подмосковье

Класс пожарной опасности вырастет в лесах Московской области на этой неделе. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона.

В минувшие выходные был зарегистрирован один природный пожар. Лес горел на площади 0,2 га на территории Клинского лесничества. Возгорание было ликвидировано в день обнаружения, угрозы для населения нет.

Согласно прогнозам, ожидается третий класс пожарной опасности.

На прошлой неделе в ряде лесничеств Якутии установился высокий класс пожарной опасности. Для выявления пожаров задействована авиация.