Высокий класс пожарной опасности установился в якутских лесах

В некоторых лесничествах Якутии установился высокий класс пожарной опасности. IV класс опасности фиксируют в лесах Хангаласского, Намского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Вилюйского, Ленского, Олекминского районов, а также в Якутске.

Как пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, природных пожаров пока не зафиксировано, но жара на подходе. К тому же ландшафтных пожаров с начала сезона было много, и все они произошли по вине человека.

На остальной территории Якутии в основном III и II классы пожарной опасности в лесах. Местами возможны кратковременные дожди, но обильных осадков не обещают. Таким образом, классы пожарной опасности могут сохраниться в ближайшие дни. Лишь на северо-востоке ситуация стабильная — там третьи сутки стоит холодная погода с мокрым снегом.

Авиапатрулирование ведут 11 бортов. Оно проводится в Заречье, а также в Ленском и Усть-Майском районах.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами зафиксирована в Забайкальском крае, а также в Свердловской и Амурской областях. В 21 регионе России продолжаются работы по тушению 71 лесного пожара на площади 10 482 га.