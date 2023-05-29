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«Москвич» впервые вошел в топ-10 российского авторынка
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«Москвич» впервые вошел в топ-10 российского авторынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автозавод «Москвич» впервые оказался в топ-10 российского авторынка по итогам четвертой недели мая, сообщает 29 мая аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Согласно рейтингу, автомобили Lada продолжают удерживать первое место по количеству продаж ― 5234 единицы, на втором ― Chery (1749 автомобилей), на третьем ― Geely (1696 автомобилей), на четвертом ― Haval (1669 автомобилей), на пятом ― EXEED (733 автомобилей). Kia и Hyundai, которые реализовали на прошедшей неделе 714 и 642 автомобиля соответственно заняли шестую и седьмую строчки рейтинга. Китайский бренд Omoda c проданными 622 автомобилями расположился на восьмом месте, Changan ― на девятом (539 автомобилей). Рейтинг замыкает российский производитель «Москвич» с проданными 522 автомобилями.

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В период с января по апрель 2023 года в России продали 316,4 тыс. легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов, сообщает 26 мая маркетинговое агентство «НАПИ».

По данным аналитиков, российский рынок автомобилей в 2023 году сократился на 13,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кроме того, за год изменилась структура российского рынка. Например, доля транспорта российского производства увеличилась с 28,4 до 41,5%, однако куда сильнее возросло участие китайских автомобилей: за год доля транспорта производства КНР изменилась с 8,9 до 38,5%. Всего за первые четыре месяца этого года в России продали на 89,4 тыс. больше автомобилей, чем в 2022-м.

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