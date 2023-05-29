Диетолог назвала причину роста уровня ожирения и диабета среди детей

Дети оказались главными любителями газировок, соков, морсов и других сладких напитков, однако врачи предупреждают о вреде сахара, также обострилась проблема ожирения и диабета. О том, почему сегодня наблюдается такая тенденция, «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По словам врача, диабет всегда был болезнью взрослых, но в последнее время она стала распространяться среди детей и подростков. Аналогичная ситуация с ожирением: буквально несколько десятков лет назад от лишнего веса начинали страдать в возрасте 40–50 лет, сейчас такое заболевание выявляют у детей 6–7 лет, рассказала эксперт.

По мнению Габдулхаковой, причина таких тенденций заключается в том, что многие дети перегружены занятиями в школах и кружках, из-за чего уровень стресса и, соответственно, кортизола поднимаются, что вызывает тягу к сладкому. Сладость — это быстрая и легкая компенсация стресса, подчеркнула врач.

«Мы, добрые родители, никогда не отказываем детям в соке, лимонаде или другой сладости. И это зря. Переизбыток сахара в организме ребенка провоцирует повышенную массу тела, гиперактивность, низкую концентрацию и плохую память», — дополнила она.

По словам диетолога, зависимость от сахара сильнее, чем от наркотиков, что подтверждает ряд исследований. При этом особую опасность несет контрактная газировка.

«Производитель такой продукции может написать на упаковке что угодно, а состав там может быть абсолютно любым: канцерогенные и токсичные сахарозаменители, опасные красители для удешевления стоимости напитка, в разы завышенное содержание того же самого сахара. В составе продукта с легального завода мы можем достоверно оценить состав и на каком месте стоит тот же самый сахар, есть ли продукты, которые могут быть потенциально вредными для детей», — сказала Габдулхакова.

По ее словам, одной из гарантий на уровне государства, чтобы избежать таких ситуаций, может стать система прослеживания продукции до предприятия. Такой мерой может стать, например, цифровая маркировка, считает специалист.

Компенсировать высокую нагрузку ребенка диетолог рекомендовала не сладкими напитками, а хорошей сбалансированной едой, комплексами витаминов и биологически активных добавок к пище, а также здоровым сном. Конечно же, полностью исключить сладкие напитки из рациона ребенка невозможно, но этого не требуется: в домашних морсах, соках, квасе содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Однако эксперт советовала обращать внимание на состав напитков.

О том, что сладкий напиток не навредит детскому организму, говорит его состав: сахар в составе должен быть на третьем, четвертом и так далее местах, а лучше, если его нет совсем. Если сахар находится на первом или втором местах, пить такой напиток можно в очень ограниченных количествах.

В декабре эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко призвала не пить газировку и соки по ночам. По ее словам, употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме.