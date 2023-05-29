Дело возбудили после падения ребенка с третьего этажа на Урале

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка, который выпал из окна третьего этажа в городе Березовском Свердловской области. Мальчик получил несовместимую с жизнью травму и скончался в больнице.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как уточняет «ТагилСити.Ру», инцидент произошел 27 мая. Мама с ребенком находилась в гостях и пила с подругой чай на кухне. В этот момент ее сын играл со своим ровесником в соседней комнате. Затем малыш залез на подоконник, оперся рукой о москитную сетку и выпал из окна. О случившемся взрослым, как мог, рассказал другой малыш.

Некоторое время после падения мальчик был жив, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. СУ СКР по региону проводит проверку по факту случившегося.