Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) РФ по Сахалинской области.

«Проводится проверка по факту падения полуторагодовалой девочки из окна одной из квартир, расположенных на третьем этаже по ул. Авиационной в областном центре», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент девочка доставлена в больницу.

В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям законных представителей малолетнего по надлежащему исполнению родительских обязанностей, а также принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Также следователи напомнили родителям о необходимости соблюдения мер безопасности. В ведомстве призвал не оставлять детей без присмотра, если в комнате открыто окно. Отдельно в СК обратили внимание на случаи, когда ребенок, оказавшись на подоконнике, опирается на москитную сетку, как на стену, что может привести к плачевным последствиям. В заявлении указывается, что на окнах в доме с маленькими детьми должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут им открыть окно самостоятельно.

Накануне в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. По предварительной информации, ребенок из-за недосмотра матери облокотился на москитную сетку, которая была установлена на окне, в результате чего выпал. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные ушибы.