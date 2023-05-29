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Общество
В Подмосковье достроили все дома обанкротившейся Urban Group

В Подмосковье достроили все дома обанкротившейся Urban Group

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Подмосковье завершено строительство всех многоквартирных домов компании Urban Group, которую признали банкротом. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам Воробьева, больше 13,5 тыс. человек уже получили ключи от квартир или денежные компенсации. К этому моменту в эксплуатацию введены последние 12 домов в ЖК «Лайково», в них более 1,9 тыс. дольщиков получат квартиры. В пресс-службе подчеркивают, что ЖК «Лайково» стал шестым комплексом, в котором Фонд развития территорий достраивал дома.

«В свое время компания Urban Group начала строить 65 домов, включая такие известные проекты, как «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный», «Солнечная система». Результат всем известен — люди ждали обещанные ключи с 2018 года», — констатировал Воробьев.

Он подчеркнул, что региональное правительство планирует до конца года полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в Подмосковье.

В пресс-службе отметили, что в Подмосковье уже разработана дорожная карта для восстановления прав пострадавших участников долевого строительства. По ней дома дольщиков достраивал Фонд развития территорий (ФРТ). При этом более 15,6 тыс. человек уже получили жилье или находятся в процессе его получения, а еще почти 700 дольщикам выплатили компенсации.

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«В общей сложности ФРТ, которому были переданы права и обязанности застройщика, за четыре года возвел почти 1,3 млн кв. м жилья. И это не считая головных инженерных сооружений, дорожно-транспортной инфраструктуры, без которых сдать в эксплуатацию дома невозможно. Я благодарю команду ФРТ за проделанную работу, а граждан, ждавших свои квартиры, за терпение и понимание», — цитирует пресс-служба правительства Московской области зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

В 2018 году по решению Арбитражного суда Московской области Urban Group признали банкротом. Группа компаний оставила более 13 тыс. недостроенных квартир в нескольких жилых комплексах.

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