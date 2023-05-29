События недели в фотографиях: извержение Попокатепетля и выборы в Турции

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Во втором туре президентских выборов в Турции одержал победу действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Президент РФ Владимир Путин провел в Москве заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе
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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
В населенных сербами районах Косово вновь произошла эскалация насилия. Армия Сербии была приведена в боевую готовность
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
В московском районе Царицыно прошел старейший в России фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо». Апофеозом праздника стал запуск 30-метрового кита
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Знаменитая рок- и соул-певица Тина Тернер скончалась в Швейцарии на 84-м году жизни
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Фото: REUTERS/Armando Vega
В Мексике пробудился один из самых крупных действующих вулканов мира, Попокатепетль. Выбросы пепла достигают 500-метровой высоты, в ряде близлежащих аэропортов отменены рейсы
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В России в очередной раз отпраздновали День пограничника. У памятника «Пограничникам Отечества» на Яузских Воротах в Москве прошел торжественный марш, в котором участвовал самый старый пограничник столицы, отметивший 99-й день рождения
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
С космодрома Восточный в Амурской области была запущена ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и с радиолокационным спутником наблюдения «Кондор-ФКА»
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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
Протестующие против правительства Нетаньяху в Тель-Авиве вышли на демонстрацию с лозунгом «Не помогайте ему уничтожить Израиль»
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Санкт-Петербурге прошли массовые мероприятия к 320-й годовщине основания города. На Крестовском острове в Приморском парке Победы прошел праздничный забег в костюмах петровской эпохи
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