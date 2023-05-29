Рабочий спас девушку от гибели под колесами поезда в Одинцово

В Одинцово Московской области работник железной дороги спас девушку, которая собиралась переходить пути перед приближающимся поездом. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил Telegram-канал 112.





Отмечается что, инцидент произошел в Больших Вяземах.

Рабочий Михаил Ераховец успел оттолкнуть девушку за секунду до того, как проехал товарный состав. Она была в наушниках и не обратила внимания на приближавшийся поезд.



Мужчина рассказал «Известиям» о подробностях спасения.





«Я работал на переезде, пропускал тепловоз с вагонами. Пошел посмотреть на пешеходный переход — идет девушка в наушниках», — рассказал Ераховец.



Он отметил, что девушка уже поставила ногу на рельсу, как в этот момент мужчина ее оттолкнул от переезда, благодаря чему трагедии удалось избежать.



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