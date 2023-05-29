Мужчина ударил ножом 16-летнего подростка около вокзала в Сочи

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья ранил ножом 16-летнего подростка возле вокзала Адлер в Сочи. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД.





Несовершеннолетний получил ранение в спину в районе лопатки.

«Очевидцы сообщили в полицию, что в районе ж/д вокзала Адлер мужчина с ножом бежит за подростком. На место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», — указано в сообщении ведомства.



Прохожие смогли задержать злоумышленника к моменту прибытия сотрудников полиции. Кроме того, они вызвали скорую для пострадавшего подростка.

Несовершеннолетний находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее, 26 мая, в Сочи мужчина напал с ножом на полицейских, один из них получил ранение в руку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.