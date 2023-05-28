UnionPay завоевала лидерство по доле дебетовых карт на мировом рынке
UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт в мире. Китайская платежная система стала лидером по объему трансакций, передает телеканал «Известия». В 2022 году доля UnionPay в общем объеме достигла 40%. Показатель американской Visa — 39%, Mastercard — 21%. UnionPay достигла лидерства благодаря рынку в АТР и Китае. Без учета пользователей из КНР доля системы не превышает 1–2%.
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