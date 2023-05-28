Кан сообщил о запрете ему отпраздновать чемпионство «Баварии» с командой
Бывший гендиректор «Баварии» Оливер Кан заявил 27 мая, что руководство футбольного клуба запретило ему отпраздновать победу в чемпионате Германии с командой.
Кан поздравил команду в Twitter.
«Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не смогу <...>, потому что клуб мне запретил», — написал Кан.
Накануне «Бавария» 11-й раз подряд и 33-й в истории выиграла чемпионат Германии по футболу. Позднее клуб объявил, что Кан и спортивный директор команды Хасан Салихамиджич отправлены в отставку.
Кан занимал пост гендиректора клуба с 2021 года, Салихамиджич был назначен спортивным директором за четыре года до этого. Оба — бывшие футболисты «Баварии».