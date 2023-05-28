Киберэксперты назвали эффективный способ защиты от вирусов-вымогателей

Специалисты компании по защите данных Veeam Software рассказали пользователям о способе предупреждения атак вирусов-вымогателей. Об этом сообщило издание Techradar.

По словам представителей фирмы, программы-вымогатели зашифровывают данные на компьютере и требуют за них выкуп. Эксперты Veeam посоветовали регулярно копировать информацию в резервное облако и не хранить ценные данные в одном месте.

Компания провела опрос среди своих клиентов, в ходе которого выяснилось, что многие пользователи надежно защищены от подобных атак именно за счет настроенной функции ежедневного копирования данных. Тем не менее киберпреступники знают об этом. Согласно исследованию Veeam, в котором приняли участие 1200 организаций, ставших жертвами почти 3 тыс. кибератак, в 93% случаев злоумышленники пытались получить доступ к резервным копиям.

Специалисты отметили, что оплата выкупа не гарантирует возвращения доступа к данным. 59% пользователей, согласившихся на условия вымогателей, не смогли восстановить личные данные или снять блокировку с компьютера.

Ранее, 26 мая, руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что пользователи ноутбуков и компьютеров Mac часто игнорируют присутствующие уязвимости операционной системы macOS от Apple, чувствуя себя в безопасности.

Однако он напомнил, что специалисты постоянно находят новые уязвимости в популярных системах и программах, поэтому пользователям macOS стоит подготовиться к возможным атакам хакеров.