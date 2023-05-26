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Владельцев компьютеров Mac предупредили о рисках взлома

Ульянов из Zecurion рассказал о ложном чувстве безопасности у пользователей macOS
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Пользователи ноутбуков и компьютеров Mac часто игнорируют присутствующие уязвимости операционной системы macOS от Apple, чувствуя себя в безопасности. Об этом 26 мая рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.Ru».

Хотя пользователи macOS и защищены гораздо больше, чем пользователи других ОС, но у злоумышленников остаются и другие способы для проникновения.

«Плюс у пользователей имеется ложное чувство защищенности, которое делает их данные особенно уязвимыми перед современными киберугрозами», — отметил специалист.

Специалисты постоянно находят новые уязвимости в популярных системах и программах, поэтому пользователям macOS стоит подготовиться к возможным атакам хакеров, сказал Ульянов.

В качестве примера Ульянов напомнил, что в начале 2023 года Apple закрыла уязвимость в WebKit — движке для отображения веб-страниц, который используют браузер Safari и многие другие приложения под macOS.

«Обработка вредоносного веб-контента давала злоумышленникам возможность выполнять произвольный код, в том числе вредоносный. В Apple отметили, что уязвимость активно эксплуатировалась хакерами на момент устранения», — заключил глава аналитического центра Zecurion.

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Ранее, 25 мая, директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич рассказал о ряде случаев, при которых не стоит обновлять программное обеспечение (ПО) на смартфоне или компьютере. В первую очередь он отметил ПО, которое прекратил поддерживать его производитель, а также посоветовал не скачивать обновления из недостоверных источников.

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