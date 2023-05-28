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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием школьниц под Саратовом

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Фото: t.me/sarprok
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Прокуратура Перелюбского района Саратовской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. Об этом 27 мая сообщило региональное ведомство в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в 19:30 27 мая 2023 года на перекрестке ул. Советская и ул. Чкаловская с. Перелюб произошло столкновение автомобиля ГАЗель и мотоцикла под управлением несовершеннолетней, с несовершеннолетней пассажиркой», — говорится в сообщении.

Для координации деятельности служб на место происшествия выехал прокурор района Татьяна Бадаева.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале уточнил, что пассажирка госпитализирована с черепно-мозговой травмой и множественными переломами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в этот день сообщалось, что 14-летняя девочка за рулем мопеда погибла, столкнувшись с «Газелью» в селе Перелюб Саратовской области. После аварии ее и еще одну 15-летнюю пассажирку доставили в больницу.

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